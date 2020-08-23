Пресс-секретарь сообщила о состоянии заразившейся COVID-19 Тимошенко
У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружен коронавирус в тяжелой форме. О состоянии украинского политика рассказала ее пресс-секретарь Марина Сорока в социальной сети Facebook.
По ее словам, у Тимошенко жар, состояние тяжелое. «Температура до 39. Борется!» — написала Сорока.
Запись в facebook пользователя Марина Сорока
О том, что Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно ранее 23 августа. «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что коронавирусную инфекцию подхватили также дочь лидера «Батькивщины» Евгения и ее муж Артур Чечеткин.