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Пандемия коронавируса ,  
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Пресс-секретарь сообщила о состоянии заразившейся COVID-19 Тимошенко

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

У лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко обнаружен коронавирус в тяжелой форме. О состоянии украинского политика рассказала ее пресс-секретарь Марина Сорока в социальной сети Facebook.

По ее словам, у Тимошенко жар, состояние тяжелое. «Температура до 39. Борется!» — написала Сорока.

Запись в facebook пользователя Марина Сорока

О том, что Тимошенко заразилась коронавирусом, стало известно ранее 23 августа. «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщило, что коронавирусную инфекцию подхватили также дочь лидера «Батькивщины» Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 августа
Общество

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов переболеть коронавирусом, чтобы «люди поняли и то, что это не чума» и чтобы «не было депрессухи». Однако он отказался от этой идеи, так как в окружении украинского лидера посчитали, что это «перебор». Позднее жена украинского президента Елена Зеленская переболела COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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21 августа на Украине был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 2 328. Общее число заразившихся с начала эпидемии в стране приближается к 105 тыс., умерших — более 2,2 тыс.

Теги: Юлия Тимошенко, коронавирус
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