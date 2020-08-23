Пресс-секретарь сообщила о состоянии заразившейся COVID-19 Тимошенко

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов переболеть коронавирусом, чтобы «люди поняли и то, что это не чума» и чтобы «не было депрессухи». Однако он отказался от этой идеи, так как в окружении украинского лидера посчитали, что это «перебор». Позднее жена украинского президента Елена Зеленская переболела COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

21 августа на Украине был установлен новый антирекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом за сутки — 2 328. Общее число заразившихся с начала эпидемии в стране приближается к 105 тыс., умерших — более 2,2 тыс.