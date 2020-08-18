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В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

Константин Шишмаков
Константин Шишмаков (Фото: nashaniva / Telegram)

Директор военно-исторического музея им. П.И. Багратиона белорусского города Волоковыск (Гродненская область) Константин Шишмаков найден мертвым. Об этом сообщил в Facebook поисково-спасательный отряд «Ангел».

Портал Оnliner сообщил, что сестра жены мужчины также рассказала, что его нашли мертвым. В УВД Гродненского облисполкома заявили, что его нашли в лесу рядом с городом Мосты, а смерть Шишмакова не носит криминального характера.

Погибшему было 29 лет.

РБК направил запрос в пресс-службу СК Республики Беларусь, управления СК по Гродненской области, МВД Республики Беларусь.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Константин Шишмаков пропал 15 августа. Незадолго до исчезновения он позвонил жене и сказал, что выезжает с работы, и добавил, что «больше работать тут не будет».

Его отец Андрей Шишмаков рассказывал, что его сын и еще один мужчина 9 августа были в избирательной комиссии и отказались подписать итоговый протокол. Он также сообщил, что за них расписались другие, о чем пропавший рассказал жене.

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После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.

Теги: Белоруссия, смерть, выборы, музей
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