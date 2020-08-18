В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

Константин Шишмаков пропал 15 августа. Незадолго до исчезновения он позвонил жене и сказал, что выезжает с работы, и добавил, что «больше работать тут не будет».

Его отец Андрей Шишмаков рассказывал, что его сын и еще один мужчина 9 августа были в избирательной комиссии и отказались подписать итоговый протокол. Он также сообщил, что за них расписались другие, о чем пропавший рассказал жене.

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.