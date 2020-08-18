В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея
Директор военно-исторического музея им. П.И. Багратиона белорусского города Волоковыск (Гродненская область) Константин Шишмаков найден мертвым. Об этом сообщил в Facebook поисково-спасательный отряд «Ангел».
Портал Оnliner сообщил, что сестра жены мужчины также рассказала, что его нашли мертвым. В УВД Гродненского облисполкома заявили, что его нашли в лесу рядом с городом Мосты, а смерть Шишмакова не носит криминального характера.
Погибшему было 29 лет.
РБК направил запрос в пресс-службу СК Республики Беларусь, управления СК по Гродненской области, МВД Республики Беларусь.