Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Это поможет обеспечивать безопасность на территории учебного заведения, выявлять посторонних людей, ослеживать посещение учеников. Первые камеры уже поставлены в более чем 1,6 тыс. школ

Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК эту информацию.

По информации «Ведомостей», заказчиками работ по оснащению школ камерами выступили региональные департаменты образования. В рамках проекта закупаются системы видеонаблюдения для установки в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром. Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 млрд руб., сообщает издание.

По словам представителя НЦИ, системы видеонаблюдения уже получили 1608 школ в 12 регионах. Остальные школы в России также в будущем оснастят видеокамерами, сообщил представитель компании «Элвис-неотек», которая отвечает за разработку систем видеонаблюдения для закупки, Евгений Лапшев.