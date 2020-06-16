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Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Это поможет обеспечивать безопасность на территории учебного заведения, выявлять посторонних людей, ослеживать посещение учеников. Первые камеры уже поставлены в более чем 1,6 тыс. школ

Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК эту информацию.

По информации «Ведомостей», заказчиками работ по оснащению школ камерами выступили региональные департаменты образования. В рамках проекта закупаются системы видеонаблюдения для установки в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром. Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 млрд руб., сообщает издание.

По словам представителя НЦИ, системы видеонаблюдения уже получили 1608 школ в 12 регионах. Остальные школы в России также в будущем оснастят видеокамерами, сообщил представитель компании «Элвис-неотек», которая отвечает за разработку систем видеонаблюдения для закупки, Евгений Лапшев.

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Он уточнил, что для одного образовательного учреждения необходимо около 20 камер. «Элвис-неотек» поставила уже 28 тыс. камер в рамках пилотного проекта, каждая стоила около 10 тыс. руб. Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе Orwell, в которую интегрирован модуль распознавания лиц NtechLab. Он может выявлять на территории школы людей, не внесенных в список тех, кто имеет право там находиться. В будущем NtechLab может быть использован для того, чтобы учитывать рабочее время сотрудников, а также помогать родителям отслеживать посещение их ребенком школы. При этом представитель NtechLab подчеркнул, что внесение лиц сотрудников и учеников в базу данных происходит с их согласия на обработку данных, все базы данных хранятся локально.

Помимо обеспечения безопасности на территории школы, с помощью платформы Orwell также можно обнаружить возгорание, обнаружить оставленные предметы, выявить присутствие людей на закрытых территориях.

РБК направил запрос в Минпросвещения.

Автор: Мария Лисицына
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