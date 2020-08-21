В Польше предостерегли от вмешательства в дела Белоруссии внешних сил

В МИД Польши заявили о недопустимости вмешательства в дела республики со стороны внешних сил и призвали власти в Минске воздержаться от проявлений жестокости. Ранее лидеры ЕС утвердили санкции в отношении Белоруссии

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В Польше считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств, следует из сообщения польского МИДа, поступившего в РБК. Как напомнили в ведомстве, позицию о недопустимости интервенции в республику разделяет весь Евросоюз. В среду главы государств и правительств ЕС одобрили введение санкций против Белоруссии и отказались признать итоги состоявшихся там 9 августа президентских выборов.

В МИД Польши призвали белорусские власти воздержаться от насилия и приступить к диалогу с оппозицией и гражданским обществом. «Мы видим надобность в привлечении ОБСЕ при возможной поддержке Европейского Союза для потенциального посредничества, чтобы найти выход из ситуации», — заявили в ведомстве. В Варшаве сообщили, что поддерживают инициативы, нацеленные на помощь независимым СМИ, борцам за права человека и жертвам насилия в Белоруссии. «Мы также подчеркнули, что Европейскому Союзу нужно быть готовым предоставить позитивное предложение, повестку реформ и экспертизу, если эта страна продемонстрирует готовность к реформам», — говорится в сообщении польского МИДа.

В среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи гражданскому обществу в Белоруссии на общую сумму €53 млн. Деньги пойдут на помощь бизнесу и пострадавшим от насилия, а также на поддержку независимых СМИ.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие дни намерен разрешить кризисную ситуацию, возникшую после выборов. Он также предупредил об опасности, которая исходит от Запада, планирующего захватить Гродненскую область. Лукашенко утверждает, что инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — пояснил глава государства. Лукашенко отметил, что другие страны уже начали давить на Белоруссию извне. В связи с этим он перебросил большое количество военных на запад страны, под Гродно.