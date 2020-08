Сестра Трампа обвинила его в беспринципности и жестокости

В июле Мэри Трамп издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница президента США, которая является дипломированным психологом, утверждает, что Дональд Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

Сам Дональд Трамп заявил, что его племянница говорит ложь о его родителях, которые, по его словам, «терпеть ее не могли».

Также этим летом в продаже появилась книга бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона — «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней, в частности, рассказывается об отношениях нынешних властей США с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, о военных контактах Вашингтона с Москвой и отношении Трампа к ситуации на Украине.