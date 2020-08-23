Сестра Трампа обвинила его в беспринципности и жестокости

Старшая сестра президента США Дональда Трампа 85-летняя Мэриэнн Трамп Бэрри раскритиковала своего брата в разговоре с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Она заявила, что у президента отсутствуют принципы, он жесток и фальшив. Аудиозапись разговора Мэри Трамп предоставила газете The Washington Post.

«У него нет принципов», — заявила Мэриэнн Бэрри.

Она отметила, что семья Трампа создала в его лице «самого опасного человека». «Это фальшь и жестокость. Дональд — жестокий человек», — охарактеризовала брата Мэриэнн, добавив, что ему «нельзя доверять.

Во время разговора собеседница также негативно оценила политику Трампа в отношении нелегальных иммигрантов, из-за которой их разлучали с детьми. «Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», — сказала женщина.