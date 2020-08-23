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Сестра Трампа обвинила его в беспринципности и жестокости

Старшая сестра президента США Дональда Трампа 85-летняя Мэриэнн Трамп Бэрри раскритиковала своего брата в разговоре с племянницей американского лидера Мэри Трамп. Она заявила, что у президента отсутствуют принципы, он жесток и фальшив. Аудиозапись разговора Мэри Трамп предоставила газете The Washington Post.

«У него нет принципов», — заявила Мэриэнн Бэрри.

Она отметила, что семья Трампа создала в его лице «самого опасного человека». «Это фальшь и жестокость. Дональд — жестокий человек», — охарактеризовала брата Мэриэнн, добавив, что ему «нельзя доверять.

Во время разговора собеседница также негативно оценила политику Трампа в отношении нелегальных иммигрантов, из-за которой их разлучали с детьми. «Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», — сказала женщина.

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В июле Мэри Трамп издала книгу «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ней племянница президента США, которая является дипломированным психологом, утверждает, что Дональд Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать окружающих в собственных интересах.

Сам Дональд Трамп заявил, что его племянница говорит ложь о его родителях, которые, по его словам, «терпеть ее не могли».

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Также этим летом в продаже появилась книга бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона — «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней, в частности, рассказывается об отношениях нынешних властей США с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, о военных контактах Вашингтона с Москвой и отношении Трампа к ситуации на Украине.

Теги: Дональд Трамп, США
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