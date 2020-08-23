Палата представителей США одобрила выделение Почтовой службе $25 млрд

Часть Конгресса США, Палата представителей одобрила выделение дополнительных $25 млрд Почтовой службе и приостановку ее операционных изменений. Об этом сообщает американская телевизионная сеть CBS.

Согласно законопроекту, Почтовая служба не сможет вносить какие-либо операционные изменения, которые, как передает CBS, уже стали задерживать доставку корреспонденции, до января 2021 года.

Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат.

Как пишет CNN, ранее Белый дом пригрозил, что президент США Дональд Трамп наложит вето на законопроект, если документ дойдет до него.