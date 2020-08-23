ВОЗ назвала минимальный возраст для ношения маски

Детям от пяти лет и младше не обязательно носить медицинскую маску в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Это основано на безопасности и общей заинтересованности ребенка, а также на способности правильно использовать маску с минимальной помощью», — пояснено в рекомендациях.

В случае, если маску используют дети от шести до 11 лет, должны учитываться определенные факторы. В частности, может ли ребенок надевать ее правильно самостоятельно и не влияет ли ношение защитного средства на его обучение и психосоциальное развитие.

Дети от 12 лет и старше должны носить маску в тех же условиях, что и взрослые. «Когда они не могут гарантировать расстояние не менее 1 метра от других, и в этом районе широко распространена передача инфекции», — привела пример ВОЗ.