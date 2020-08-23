Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Российским семьям с детьми до 16 лет вряд ли следует ожидать от государства перед 1 сентября новых выплат по 10 тыс. руб., так как средства, потраченные на прошлые выплаты, итак не предусматривались бюджетом, Россия же сейчас испытывает большие экономические трудности. Об этом заявили эксперты, опрошенные газетой «Московский комсомолец».

«Стоимость такого решения (новых выплат) — сотни миллиардов рублей. В условиях, когда стана по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно», — оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он уточнил, что ранее государство потратило на выплаты 580 млрд руб., не предусмотренных текущим бюджетом.

Доктор экономических наук Игорь Николаев указал, что условиях, когда неизвестно, что ждет экономику завтра, власти будут поддерживать населения с «определенной экономией».