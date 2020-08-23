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Эксперты оценили вероятность новых выплат семьям с детьми до 16 лет

Российским семьям с детьми до 16 лет вряд ли следует ожидать от государства перед 1 сентября новых выплат по 10 тыс. руб., так как средства, потраченные на прошлые выплаты, итак не предусматривались бюджетом, Россия же сейчас испытывает большие экономические трудности. Об этом заявили эксперты, опрошенные газетой «Московский комсомолец».

«Стоимость такого решения (новых выплат) — сотни миллиардов рублей. В условиях, когда стана по известным всем объективным причинам несет большие экономические потери, найти деньги в текущем бюджете будет сложно», — оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он уточнил, что ранее государство потратило на выплаты 580 млрд руб., не предусмотренных текущим бюджетом.

Мишустин выделил 274,3 млрд руб. на выплаты семьям с детьми до 16 лет
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Доктор экономических наук Игорь Николаев указал, что условиях, когда неизвестно, что ждет экономику завтра, власти будут поддерживать населения с «определенной экономией».

«Деньги нужны на «черный день». Исходя из этой логики, на третью волну массовых выплат правительство вряд ли пойдет», — предположил экономист. Николаев пояснил, что, по его мнению, спрос и цены на нефть не восстановятся, и бюджет России будет дефицитным.

Как посчитала депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева, третья волна выплат должна быть направлена не на всех. «Только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты», — сообщила она.

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Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Экономика
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

По оценкам Дмитриевой, до начала учебного года можно успеть разработать четкие критерии для выделения государственной помощи, если сейчас будет принято соответствующее политическое решение.

Первоначально в рамках поддержки семей с детьми в период эпидемии COVID-19 на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно предусматривалась разовая выплата в 10 тыс. руб. На каждого ребенка до трех лет выплачивалось по 5 тыс. руб. ежемесячно с апреля по июнь.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что семьи получат выплаты повторно. На каждого ребенка до 16 лет включительно были начислены 10 тыс. руб.

Минфин в начале июля заявил, что семьи получили 99% средств, выделенных государством. В общей сложности гражданам было переведено 555 млрд руб., что сравнимо с поступлениями в федеральный бюджет России от нефти и газа за второй квартал 2020 года.

Теги: выплаты, господдержка
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