Власти Польши предложили восстановить авиасообщение с Россией

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Лукашенко приказал без предупреждение реагировать на нарушение границы Политика, 20:35 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 20:20 «Зенит» разгромил «Тамбов» и упрочил лидерство в чемпионате России Спорт, 20:12 «Арсенал» нанес «Динамо» первое поражение в чемпионате России Спорт, 19:51 Как узнать, где располагаются разные созвездия РБК и Билайн, 19:35 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23 млн человек Общество, 19:35 В Волгоградской думе предложили вернуть область в московский часовой пояс Общество, 19:29 В «Спартаке» допустили возвращение Тедеско к матчу против «Локомотива» Спорт, 19:27 Власти Польши предложили восстановить авиасообщение с Россией Общество, 19:17 Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии Политика, 19:03 Выступающий за ЦСКА больше 10 лет защитник порвал крестообразные связки Спорт, 18:47 Протестующие в Минске встали в нарисованные на асфальте контуры камеры Политика, 18:39 Лукашенко попросил простить силовиков в случае совершения ими ошибок Политика, 18:11 «Ахмат» нанес очередное поражение «Химкам» в чемпионате России Спорт, 18:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Польши предложили восстановить авиасообщение с Россией

Фото: Peter Andrews / Reuters
Фото: Peter Andrews / Reuters

Правительство Польши планирует снять запрет на осуществление авиарейсов в Россию и из нее, а также отменить ограничения в отношении ряда других стран, с которыми было временно приостановлено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом передает Польское агентство новостей со ссылкой на проект постановления правительства.

Помимо России из списка в проекте документа исключены Сербия, Сингапур, Китай, Габон, а также Сан-Томе и Принсипи.

Одновременно список стран, авиасообщение с которыми хотят закрыть, расширили с 44 до 63. Среди прочих в него включены Венесуэла, Монако, Бельгия, Румыния, Албания, Мальта и Индия.

Россия возобновит зарубежные полеты еще из трех городов
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце марта из-за угрозы распространения коронавируса Россия ограничила международное авиасообщение. Исключениями стали вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, а также для иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

Однако 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о частичном восстановлении международного авиасообщения. В частности, были возобновлены полеты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Великобританию и Танзанию. Турция для россиян открылась в два этапа: с 1 августа были возобновлены полеты в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Мировые авиаперевозки восстановились до 65% от докризисного уровня
Общество
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Въезд в страны Европы для россиян по-прежнему закрыт. Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда на первом этапе могут быть разрешены визиты в Шенгенскую зону.

В конце июля и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин допустил возможность восстановления авиасообщения с некоторыми другими государствами. Как отмечал дипломат, Россия ведет переговоры с рядом стран на уровне профильных министерств.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Польша, авиасообщение, граждане России
Материалы по теме
Лавров выразил надежду на скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Политика
Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения
Общество
Казахстан решил возобновить авиасообщение с Россией и еще шестью странами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter