Власти Польши предложили восстановить авиасообщение с Россией

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Правительство Польши планирует снять запрет на осуществление авиарейсов в Россию и из нее, а также отменить ограничения в отношении ряда других стран, с которыми было временно приостановлено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Об этом передает Польское агентство новостей со ссылкой на проект постановления правительства.

Помимо России из списка в проекте документа исключены Сербия, Сингапур, Китай, Габон, а также Сан-Томе и Принсипи.

Одновременно список стран, авиасообщение с которыми хотят закрыть, расширили с 44 до 63. Среди прочих в него включены Венесуэла, Монако, Бельгия, Румыния, Албания, Мальта и Индия.

В конце марта из-за угрозы распространения коронавируса Россия ограничила международное авиасообщение. Исключениями стали вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, а также для иностранцев, которых нужно было доставить на родину.

Однако 24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о частичном восстановлении международного авиасообщения. В частности, были возобновлены полеты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Турцию, Великобританию и Танзанию. Турция для россиян открылась в два этапа: с 1 августа были возобновлены полеты в Стамбул и Анкару, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Въезд в страны Европы для россиян по-прежнему закрыт. Евросоюз не включил Россию в список стран, откуда на первом этапе могут быть разрешены визиты в Шенгенскую зону.

В конце июля и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИДа Денис Микерин допустил возможность восстановления авиасообщения с некоторыми другими государствами. Как отмечал дипломат, Россия ведет переговоры с рядом стран на уровне профильных министерств.