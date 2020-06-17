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Мировые авиаперевозки восстановились до 65% от докризисного уровня

Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня — по всему миру компании выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки. Впрочем, эксперты предупреждают, что в отрасли возможен новый спад
Фото: Alessandra Tarantino / AP
Фото: Alessandra Tarantino / AP

Мировая отрасль авиационных перевозок начинает восстанавливаться после спада, вызванного приостановкой полетов из-за пандемии коронавируса. Если до введенных из-за COVID-19 ограничений по всему миру выполнялось до 181 тыс. рейсов в сутки, то сейчас они восстановились примерно на 65%, до 118 тыс. в сутки. Об этом РБК сообщил представитель российского Минэнерго.

Минимум в 64 тыс. рейсов в сутки наблюдался в апреле, в мае мировая авиация, начав восстановление, достигла показателя 93 тыс. В середине июня, по в данным Flightradar, было осуществлено 118,9 тыс. полетов в сутки (18 января — 161 тыс.), в том числе коммерческих (то есть без учета правительственных, военных и гуманитарных) — 46,4 тыс. Это в два раза больше, чем в середине апреля, когда число коммерческих полетов было минимальным — 23 тыс. в сутки. Докризисный уровень — 102 тыс. коммерческих полетов (данные на 18 января).

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Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Как сообщает Росавиация, в мае на территории России было осуществлено около 69,1 тыс. полетов, это на 55% меньше, чем годом ранее. Число внутренних полетов — 48 тыс. (-39,2%). В апреле число рейсов было еще ниже: всего по территории страны — 53,3 тыс., из них 38,4 тыс. — внутренних.

По данным Минэнерго, мировая авиация потребляла 8–9 млн барр. нефтепродуктов в сутки, или 10% от общего потребления. По данным штаба Минэнерго по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, в апреле 2020 года было реализовано только через биржу более 156 тыс. т авиакеросина, в мае — уже 183,8 тыс. т. Через биржу проходит до 50–60% от всех поставок керосина, общие объемы поставок керосина на рынок в апреле могли достигать 0,4–0,5 млн т, говорит источник РБК в одном из регуляторов рынка.

Говорить, что мировая авиация начала возвращение к показателям докризисного уровня, пока рано, сказал РБК главный редактор отраслевого портала Avia.ru Роман Гусаров. «Это может оказаться временным явлением. Более того, возможна вторая волна пандемии, рынок может не успеть прийти в себя», — полагает эксперт. Но, по словам Гусарова, такого падения, как в апреле и мае, уже не будет, поскольку изменяются масштабы распространения COVID-19.

Прирост перевозок сейчас происходит по миру за счет внутренних рейсов, подчеркивает эксперт. «Евросоюз очень аккуратно возобновляет сообщение. Китай внутри страны восстановился на 60–70%», — сказал он.

РБК направил запрос в Минтранс, Росавиацию, а также крупнейшие авиакомпании — «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии». В пресс-службе авиаперевозчика Utair ответили, что наблюдают сейчас рост продаж.

В июне ряд стран стал возобновлять международное авиасообщение. С 15 июня полеты за границу открыли Украина и Египет. Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отрыть свои границы для поездок граждан союза с 15 июня, а с 1 июля планируется возобновлять сообщение и с третьими странами (Россия в их список не вошла). С этой даты Еврокомиссия рекомендовала снять ограничения на авиасообщение с аэропортами Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, так как там «эпидемическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС». Несмотря на постепенное возобновление сообщения по Европе, глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предупредил, что межконтинентальные перелеты для обычных пассажиров вряд ли возобновятся до конца года.

Эксперты Ассоциации туроператоров России подчеркивали, что количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в России по-прежнему велико, поэтому европейские страны пока не готовы принимать россиян.

Россия закрыла международное авиасообщение, помимо вывозных рейсов, 27 марта, поэтому национальные авиакомпании сфокусировались на внутренних перелетах. В воскресенье, 7 июня, стало известно о совещании в Росавиации, посвященном возобновлению международных полетов с 15 июля. По данным источников РБК, на первом этапе Россия может возобновить полеты в 15 стран: первыми предлагается открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. В Кремле отмечали при этом, что точной даты полного открытия международного авиасообщения пока нет. 8 июня правительство разрешило выезжать россиянам за рубеж для ухода за родственниками, работы или учебы.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Кокорева
Теги: авиация, пандемия
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