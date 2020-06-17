Мировые авиаперевозки восстановились до 65% от докризисного уровня

Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня — по всему миру компании выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки. Впрочем, эксперты предупреждают, что в отрасли возможен новый спад

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Мировая отрасль авиационных перевозок начинает восстанавливаться после спада, вызванного приостановкой полетов из-за пандемии коронавируса. Если до введенных из-за COVID-19 ограничений по всему миру выполнялось до 181 тыс. рейсов в сутки, то сейчас они восстановились примерно на 65%, до 118 тыс. в сутки. Об этом РБК сообщил представитель российского Минэнерго.

Минимум в 64 тыс. рейсов в сутки наблюдался в апреле, в мае мировая авиация, начав восстановление, достигла показателя 93 тыс. В середине июня, по в данным Flightradar, было осуществлено 118,9 тыс. полетов в сутки (18 января — 161 тыс.), в том числе коммерческих (то есть без учета правительственных, военных и гуманитарных) — 46,4 тыс. Это в два раза больше, чем в середине апреля, когда число коммерческих полетов было минимальным — 23 тыс. в сутки. Докризисный уровень — 102 тыс. коммерческих полетов (данные на 18 января).

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Как сообщает Росавиация, в мае на территории России было осуществлено около 69,1 тыс. полетов, это на 55% меньше, чем годом ранее. Число внутренних полетов — 48 тыс. (-39,2%). В апреле число рейсов было еще ниже: всего по территории страны — 53,3 тыс., из них 38,4 тыс. — внутренних.

По данным Минэнерго, мировая авиация потребляла 8–9 млн барр. нефтепродуктов в сутки, или 10% от общего потребления. По данным штаба Минэнерго по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов, в апреле 2020 года было реализовано только через биржу более 156 тыс. т авиакеросина, в мае — уже 183,8 тыс. т. Через биржу проходит до 50–60% от всех поставок керосина, общие объемы поставок керосина на рынок в апреле могли достигать 0,4–0,5 млн т, говорит источник РБК в одном из регуляторов рынка.