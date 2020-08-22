Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Ярославле

Спасатели завершили работы на месте взрыва газа в десятиэтажном доме в Ярославле. Об этом сообщил журналистам начальник МЧС по региону Олег Бочаров, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что в результате взрыва разрушено шесть квартир, еще столько же повреждено. По последним данным, три человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли, четверо пострадали. Тела двоих были найдены под завалами.

Газ взорвался вечером 21 августа в доме на улице Батова. Затем начался пожар. Площадь возгорания составила 50 кв.м. В результате взрыва рухнуло несколько этажей. Свои квартиры пришлось покинуть более 170 жильцам. Они разместились у родственников и в гостинице.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России).