СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Ярославле

Взрыв произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле вечером 21 августа. В результате произошло обрушение нескольких этажей одного подъезда, с третьего по шестой этаж. После взрыва в здании начался пожар. По данным МЧС, погиб один человек, четверо пострадали. Из здания эвакуировали 160 жильцов.