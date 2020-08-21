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Общество ,  
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СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Ярославле

Фото: yarchat / VK
Фото: yarchat / VK

После взрыва газа и обрушения части многоэтажного дома в Ярославле региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фоторепортаж
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Проверку ситуации организовала региональная прокуратура, говорится в сообщении надзорного органа. «На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Дзержинского района Ярославля Андрей Кузьмин, и.о. прокурора Ярославля Любовь Созинова, и.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования», — сообщили в прокуратуре.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрыв произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле вечером 21 августа. В результате произошло обрушение нескольких этажей одного подъезда, с третьего по шестой этаж. После взрыва в здании начался пожар. По данным МЧС, погиб один человек, четверо пострадали. Из здания эвакуировали 160 жильцов.

Теги: Ярославль, взрыв газа, уголовное дело, Следственный комитет
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