СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в Ярославле
После взрыва газа и обрушения части многоэтажного дома в Ярославле региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).
Проверку ситуации организовала региональная прокуратура, говорится в сообщении надзорного органа. «На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Дзержинского района Ярославля Андрей Кузьмин, и.о. прокурора Ярославля Любовь Созинова, и.о. прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании газового оборудования», — сообщили в прокуратуре.