«Калашников» представил новейший пулемет РПЛ-20

Пулемет РПЛ-20 (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Накануне открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020» концерн «Калашников» представил новый легкий пулемет РПЛ-20, передает корреспондент РБК.

«Емкость патронного короба — 100 патронов, ленточное питание. У изделия есть определенный настрел, но пока это первый раз, когда он здесь представлен, опытный образец. Проходит заводские испытания», — рассказал специалист концерна Григорий Лысенко. Специалист также расшифровал название пулемета — «ручной пулемет ленточный».

О том, что «Калашников» представит новый пулемет, сообщалось на официальном сайте «Ростеха», которому принадлежит концерн.

РПЛ-20 создан под патрон калибра 5,45. Он оснащен регулируемым полимерным прикладом и системой крепления «планка Пикатинни», которая позволяет устанавливать на него различные типы оптических и коллиматорных прицелов.

Также концерн «Калашников» сегодня впервые показал грузопассажирский паром на воздушной подушке «Хаска 10». Судно способно работать на мелководных участках и выходить на необорудованное побережье. Экипаж нового судна может составлять до трех человек.