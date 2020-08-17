«Калашников» объявил о создании автомата под патрон стандарта НАТО

Новый автомат будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» 23-29 августа

Концерн «Калашников» объявил о создании экспериментального автоматического карабина АК-19, в котором будет использоваться соответствующий стандартам НАТО патрон 5,56×45 мм (.223 Remington). В сообщении, размещенном на страницах «Калашникова» в социальных сетях, говорится, что АК-19 будет представлен на военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в подмосковном парке «Патриот» 23-29 августа.

«Гости военно-технического форума «Армия-2020» смогут первыми оценить новинку «Калашникова», — говорится в сообщении.

По данным концерна, АК-19 несколько легче состоящего на вооружении российской армии АК-74М — 3,35 кг против 3,63 кг (без патронов), длина ствола у обоих автоматов равна 415 мм.

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Кроме того, АК-19 получит облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.