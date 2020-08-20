Концерн «Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12

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Компания «Калашников» начала экспортировать новые автоматы АК-12 в страны ближнего зарубежья. Об этом сообщил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов, передает «РИА Новости».

Тарасов не сообщил агентству, в какие именно страны были отправлены новые автоматы АК-12. Он добавил, что концерн «Калашников» выполнил обязательства по поставкам оружия нового типа в Минобороны России за 2020 год, Сейчас концерн приступил к заказам на следующий год.

В рамках программы «Ратник» были разработаны автоматы АК-12 и АК-15 в калибрах 5,45 и 7,62. для российских военных. В январе 2018 года АК-12 приняли на вооружение российской армии.

Ранее сообщалось, что АК-12 может получить версию в калибре 5,56х45, что соответствует стандарту НАТО.

Разработка автомата АК-12 велась с 2011 года для включения в боевую экипировку «Ратник», которая известна как «комплект солдата будущего».