В России за сутки зарегистрировали 4 870 заражений коронавирусом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние 24 часа в России коронавирус выявили у 4 870 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых случаев количество заболевших выросло до 946 976.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Количество регионов со сложной ситуацией с распространением коронавируса, которые находятся так называемой «красной зоне», сократилось до 12, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. К таким регионам, по словам эксперта, относятся Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области.

За последний месяц «красную зону» покинули Коми, Севастополь и Оренбургская область, отметил он.