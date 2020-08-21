Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 20 авг, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 20 авг, 13:16
В Москве от коронавируса вылечились еще 1160 человек Общество, 10:58 Омские врачи заявили об отсутствии следов яда в организме Навального Политика, 10:57 Бен Аффлек возвращается к роли Бэтмена Стиль, 10:51 Топ-5 российских вузов для поступления по версии директора школы «Летово» РБК и Сбербанк, 10:49 Как заставить государство заплатить по максимуму за изымаемый участок Pro, 10:44 Коллегия одобрила кандидата в преемники Егоровой во главе Мосгорсуда Общество, 10:38 За сутки в России умерли 90 человек с коронавирусом Общество, 10:35 В России за сутки зарегистрировали 4 870 заражений коронавирусом Общество, 10:33 Красные глаза, таблетки: за что могут лишить прав Авто, 10:31 Как ходить в школу в условиях пандемии: памятка для учеников и родителей Экономика образования, 10:30  Овечкин объяснил вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ после первого раунда Спорт, 10:07 +46 000%. Как изменилась цена популярных DeFi-токенов за полтора месяца Крипто, 09:58 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 09:54 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 09:50
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки зарегистрировали 4 870 заражений коронавирусом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние 24 часа в России коронавирус выявили у 4 870 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С учетом новых случаев количество заболевших выросло до 946 976.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Количество регионов со сложной ситуацией с распространением коронавируса, которые находятся так называемой «красной зоне», сократилось до 12, сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. К таким регионам, по словам эксперта, относятся Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области.

За последний месяц «красную зону» покинули Коми, Севастополь и Оренбургская область, отметил он.

В Москве Тавадян охарактеризовал ситуацию как положительно-стабильную, такая же, по его мнению, сложилась в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Чукотке, Татарстане и некоторых других регионах.

По данным оперативного штаба, к третьему этапу снятия ограничений перешли 24 региона России, в том числе, остающиеся, по мнению Тавадяна, в «красной зоне» Сахалинская и Мурманская области.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter