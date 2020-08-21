Кремль не получил обращений за помощью с переводом Навального за границу

Алексей Навальный (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Кремле не получали официального обращения об отправке основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на лечение за границей. Об этом, как передает корреспондент РБК, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, чтобы какое-то обращение приходило. Но здесь и не нужна, наверное, какая-то лишняя бюрократия», — сказал Песков.

Песков также отметил, что в Кремле видели сообщения об этом в социальных сетях.

Ранее Песков сообщил, что ответственность за жизнь и здоровье Навального несут врачи, поэтому только они могут принять окончательное решение о возможностях его транспортировки.