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Отравление Навального ,  
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Кремль не получил обращений за помощью с переводом Навального за границу

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В Кремле не получали официального обращения об отправке основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на лечение за границей. Об этом, как передает корреспондент РБК, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, чтобы какое-то обращение приходило. Но здесь и не нужна, наверное, какая-то лишняя бюрократия», — сказал Песков.

Песков также отметил, что в Кремле видели сообщения об этом в социальных сетях.

Песков объяснил отказ от транспортировки Навального решением врачей
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Дмитрий Песков

Ранее Песков сообщил, что ответственность за жизнь и здоровье Навального несут врачи, поэтому только они могут принять окончательное решение о возможностях его транспортировки.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что Кремль готов оказать помощь при отправке Навального на лечение за рубеж, если будет соответствующее обращение.

На заявление Пескова вскоре ответила лечащий врач Алексея Навального, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева. Она заявила, что окружение Навального официально откликается на предложение и просит содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе.

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Утром в Омск прилетел самолет из Германии, чтобы забрать Навального для лечения в клинике Charité. Однако консилиум врачей, в котором участвовали прибывшие из Москвы специалисты, не дал разрешения на транспортировку ввиду нестабильного состояния пациента. Как рассказала пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, диагноз врачи пока не назвали. «То, что им рассказали, — это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», — написала она в своем Twitter.

Теги: Дмитрий Песков, Алексей Навальный, отравление
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