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Родителям пригрозили лишением прав за «жонглирование» младенцем

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Сочи прокуратура рассматривает вопрос о лишении родительских прав отца и матери, которые опубликовали в интернете видео с издевательствами над младенцем. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Родители ребенка по решению суда отбывают наказание в виде административного ареста. Девочка находится в спецучреждении, там ей обеспечен необходимый уход.

Основанием для иска в Центральный районный суд г. Сочи о лишении родительских прав послужили действия по отношению к девочке ее родителей, в том числе заснятые на видео и размещенные в сети интернет кадры жестокого с ней обращения, когда ее отец «жонглировал» младенцем.

Также рассматривается вопрос о передачи девочки под опеку ее дедушке и бабушке по материнской линии.

Расследование уголовного дела в отношении родителей ребенка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Генпрокуратура России взяла под свой контроль.

В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
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Замминистра просвещения Денис Грибов ранее заявлял, что детей из семьи могут забирать только в случае реальной угрозы жизни ребенка, и для такого шага нужны будут неопровержимые подтверждения.

Группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной внесла в июле Госдуму пакет законопроектов с поправками к семейному законодательству. Они предусматривают возможность изъятия детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей.

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Теги: права ребенка, лишение родительских прав, Генпрокуратура России, Сочи
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