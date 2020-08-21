Родителям пригрозили лишением прав за «жонглирование» младенцем

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В Сочи прокуратура рассматривает вопрос о лишении родительских прав отца и матери, которые опубликовали в интернете видео с издевательствами над младенцем. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Родители ребенка по решению суда отбывают наказание в виде административного ареста. Девочка находится в спецучреждении, там ей обеспечен необходимый уход.

Основанием для иска в Центральный районный суд г. Сочи о лишении родительских прав послужили действия по отношению к девочке ее родителей, в том числе заснятые на видео и размещенные в сети интернет кадры жестокого с ней обращения, когда ее отец «жонглировал» младенцем.

Также рассматривается вопрос о передачи девочки под опеку ее дедушке и бабушке по материнской линии.

Расследование уголовного дела в отношении родителей ребенка по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Генпрокуратура России взяла под свой контроль.