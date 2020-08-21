Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 20 авг, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 20 авг, 13:16
СМИ сообщили о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре Политика, 01:38 Россия запросила экстренную встречу Совбеза ООН по антииранским санкциям Политика, 01:10 Премьер Белоруссии оценил помощь ЕС протестующим как «не очень щедрую» Политика, 00:44 Премьер Белоруссии объяснил необходимость сотрудничества с Москвой Политика, 00:01 «Ашан» уволил десятки сотрудников в рамках борьбы с коррупцией Бизнес, 00:00 В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки Общество, 00:00 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 20 авг, 23:59 Адвокат заявил об установлении сидевшего в машине Ефремова человека Общество, 20 авг, 23:47 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 20 авг, 23:42 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 августа Общество, 20 авг, 23:36 В Омск для обследования Навального вылетят специалисты из Москвы Общество, 20 авг, 23:30 Экс-глава правительства ДНР ответил на сообщения о планах похищения СБУ Политика, 20 авг, 23:28 Минфин выступил против отмены транспортного налога Общество, 20 авг, 23:17 В Москве за сутки от коронавируса умерли 12 человек Общество, 20 авг, 23:13
Политика ,  
0 

Россия запросила экстренную встречу Совбеза ООН по антииранским санкциям

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о возвращении санкций против Ирана. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана.

США объявили о восстановлении санкций против Ирана и пригрозили России
Политика
Дональд Трамп

В Госдепартаменте сообщили, что Помпео отправится в Нью-Йорк 20–21 августа, и там передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН. Ограничения будут восстановлены в течение 30 дней после этого. Они включают запрет на обогащение урана и на 13 лет продлевают оружейное эмбарго в отношении Ирана.

Помпео также заявил, что Вашингтон введет против Москвы санкции в том случае, если Россия откажется соблюдать режим санкций ООН в отношении Тегерана.

Ядерная сделка с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была заключена в 2015 году. Согласно ее условиям, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если сочтет, что условия сделки нарушены. США вышли из сделки в 2018 году. При этом в Вашингтоне заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН.

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину
Теги: Совет безопасности ООН, санкции, Иран
Материалы по теме
Помпео пригрозил России ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана
Политика
США объявили о восстановлении санкций против Ирана и пригрозили России
Политика
Постпред России в Вене оценил отказ США от саммита по Ирану
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter