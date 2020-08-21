Россия запросила экстренную встречу Совбеза ООН по антииранским санкциям

Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о возвращении санкций против Ирана. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«В связи с последними событиями вокруг выполнения резолюции 2231 Россия запросила проведение открытого заседания утром 21 августа», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана.

В Госдепартаменте сообщили, что Помпео отправится в Нью-Йорк 20–21 августа, и там передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН. Ограничения будут восстановлены в течение 30 дней после этого. Они включают запрет на обогащение урана и на 13 лет продлевают оружейное эмбарго в отношении Ирана.