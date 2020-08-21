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Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Министерство юстиции США будет добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

«Мы сделаем все необходимое. Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — сказал Барр.

Джохара Царнаева признали виновным в организации взрыва, убийстве трех и ранении 264 человек во время марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года. По данным следствия, организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлана Царнаева застрелила полиция.

Трамп счел абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву за теракт
Политика

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Позже суд также обязал его выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта.

В конце июля этого года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву. По версии суда, присяжные, приговорившие его к смертной казни, не были беспристрастны. Поэтому судья поручил провести повторное разбирательство для решения о приговоре.

Против отмены смертной казни Царнаева выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Федеральное правительство Соединенных Штатов должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Царнаеву.

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Теги: США, Джохар Царнаев, смертная казнь
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