Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

Министерство юстиции США будет добиваться вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press министр юстиции и генпрокурор США Уильям Барр.

«Мы сделаем все необходимое. Мы доведем дело до Верховного суда и будем добиваться вынесения смертного приговора», — сказал Барр.

Джохара Царнаева признали виновным в организации взрыва, убийстве трех и ранении 264 человек во время марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года. По данным следствия, организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлана Царнаева застрелила полиция.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Позже суд также обязал его выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта.