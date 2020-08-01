Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Суд признал, что присяжные, которые вынесли Царнаеву смертный приговор, не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Теперь суд заново решит, какое наказание получит организатор теракта на Бостонском марафоне

Фото: Nicolaus Czarnecki / Zuma / TASS

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.

Суд в Бостоне поддержал большую часть обвинительного приговора, но распорядился, чтобы судья нижестоящего суда провел новое разбирательство по вопросу о том, какое наказание Царнаев должен получить за совершенное преступление.

Причиной стало то, что судья первой инстанции «не справился» с отбором присяжных, не отсеяв тех, кто подвергся досудебной огласке. По словам окружного судьи, громкое дело широко освещалось в новостях, в которых были показаны «леденящие кровь» фотографии и видео Царнаева, а также раненых и убитых в результате теракта. Таким образом судья первой инстанции включил в число присяжных тех, кто «уже сформировал мнение о виновности Джохара».

В то же время судья отметил, что приговор для Царнаева останется суровым. «Не сомневайтесь, оставшиеся дни Джохар проведет в тюрьме, и вопрос только в том, решат ли власти окончить его жизнь казнью», — отметил он.