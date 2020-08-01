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Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт

Суд признал, что присяжные, которые вынесли Царнаеву смертный приговор, не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Теперь суд заново решит, какое наказание получит организатор теракта на Бостонском марафоне
Фото: Nicolaus Czarnecki / Zuma / TASS
Фото: Nicolaus Czarnecki / Zuma / TASS

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.

Суд в Бостоне поддержал большую часть обвинительного приговора, но распорядился, чтобы судья нижестоящего суда провел новое разбирательство по вопросу о том, какое наказание Царнаев должен получить за совершенное преступление.

Причиной стало то, что судья первой инстанции «не справился» с отбором присяжных, не отсеяв тех, кто подвергся досудебной огласке. По словам окружного судьи, громкое дело широко освещалось в новостях, в которых были показаны «леденящие кровь» фотографии и видео Царнаева, а также раненых и убитых в результате теракта. Таким образом судья первой инстанции включил в число присяжных тех, кто «уже сформировал мнение о виновности Джохара».

В то же время судья отметил, что приговор для Царнаева останется суровым. «Не сомневайтесь, оставшиеся дни Джохар проведет в тюрьме, и вопрос только в том, решат ли власти окончить его жизнь казнью», — отметил он.

Джохар Царнаев извинился перед пострадавшими при теракте в Бостоне
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Джохар Царнаев

15 апреля 2013 года на марафоне в Бостоне прогремело два взрыва. В результате погибли три человека, в том числе один ребенок,  еще 282 человека получили ранения, многие из них лишились конечностей. Взрывные устройства были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками. Следствие установило, что организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке с полицией.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Однако суд отказался перенести заседание из Бостона в другой город, что, по мнению адвокатов, лишило Царнаева справедливого судебного разбирательства. «Досудебная огласка была ужасна: чем больше потенциальный присяжный видел, тем больше была вероятность, что он поверит в то, что Царнаев виновен и заслуживает смертной казни», — отметила защита.

Царнаев содержится в американской тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо, также известной как «горный Алькатрас».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Джохар Царнаев, смертный приговор
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