Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Джохару Царнаеву, осужденному за совершение теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передает Reuters.
Суд в Бостоне поддержал большую часть обвинительного приговора, но распорядился, чтобы судья нижестоящего суда провел новое разбирательство по вопросу о том, какое наказание Царнаев должен получить за совершенное преступление.
Причиной стало то, что судья первой инстанции «не справился» с отбором присяжных, не отсеяв тех, кто подвергся досудебной огласке. По словам окружного судьи, громкое дело широко освещалось в новостях, в которых были показаны «леденящие кровь» фотографии и видео Царнаева, а также раненых и убитых в результате теракта. Таким образом судья первой инстанции включил в число присяжных тех, кто «уже сформировал мнение о виновности Джохара».
В то же время судья отметил, что приговор для Царнаева останется суровым. «Не сомневайтесь, оставшиеся дни Джохар проведет в тюрьме, и вопрос только в том, решат ли власти окончить его жизнь казнью», — отметил он.