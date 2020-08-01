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Политика ,  
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Трамп счел абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву за теракт

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменять смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне, было нелепо. Об этом сообщает CBS Boston.

Он назвал Царнаева «зверем», убившим во время марафона «очень много людей».

«Они вернули решение о смертной казни нижестоящей инстанции. Они спорили об этом в течение длительного времени. Это нелепо, » — сказал Трамп.

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Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Царнаеву. Суд счел, что присяжные, приговорившие Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Теперь судья нижестоящего суда должен провести новое разбирательство по вопросу о том, какой приговор вынести организатору теракта.

15 апреля 2013 года во время марафона в Бостоне прогремели два взрыва. В результате погибли три человека, более 280 получили ранения, многие из них лишились конечностей. Бомбы были изготовлены из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

По данным следствия, организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией. В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Позднее суд обязал осужденного выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта.

Теги: Дональд Трамп, Джохар Царнаев, Бостонский марафон, теракт, смертный приговор
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