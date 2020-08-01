Трамп счел абсурдом отмену смертного приговора Царнаеву за теракт

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменять смертный приговор Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне, было нелепо. Об этом сообщает CBS Boston.

Он назвал Царнаева «зверем», убившим во время марафона «очень много людей».

«Они вернули решение о смертной казни нижестоящей инстанции. Они спорили об этом в течение длительного времени. Это нелепо, » — сказал Трамп.

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Царнаеву. Суд счел, что присяжные, приговорившие Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны и подверглись досудебной огласке. Теперь судья нижестоящего суда должен провести новое разбирательство по вопросу о том, какой приговор вынести организатору теракта.