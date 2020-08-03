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Общество ,  
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Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву

Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Едва ли кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев», — заявил Трамп.

По его словам, США не могут позволить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Царнаеву осталось в силе. «Суд согласился с тем, что это «был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября» [2001 года]», — указал Трамп.

Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
Общество
Фото: Nicolaus Czarnecki / Zuma / TASS

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Царнаеву 31 июля. Суд постановил, что присяжные, приговорившие Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны. В связи с этим судья поручил провести повторное разбирательство для решения о приговоре.

Джохара Царнаева признали виновным в организации взрыва и убийстве трех и ранении 264 человек во время марафона в Бостоне 15 апреля 2013 года. По данным следствия, организаторами теракта были братья Царнаевы — Тамерлан и Джохар. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией.

В мае 2015 года присяжные вынесли Джохару Царнаеву смертный приговор. Позднее суд также обязал его выплатить более $101 млн пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта.

Теги: Джохар Царнаев, Дональд Трамп, Бостонский марафон
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Политика
Суд в США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт
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