Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву

Федеральное правительство США должно повторно потребовать вынесения смертного приговора Джохару Царнаеву, осужденному за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Едва ли кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев», — заявил Трамп.

По его словам, США не могут позволить, чтобы решение апелляционного суда об отмене смертного приговора Царнаеву осталось в силе. «Суд согласился с тем, что это «был один из худших террористических актов в стране со времен зверств 11 сентября» [2001 года]», — указал Трамп.

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор уроженцу Чечни Царнаеву 31 июля. Суд постановил, что присяжные, приговорившие Царнаева к смертной казни, не были беспристрастны. В связи с этим судья поручил провести повторное разбирательство для решения о приговоре.