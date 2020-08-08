Захарова заявила о непонимании Украиной минских соглашений

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не понимают минских соглашений. Об этом Захарова рассказала, отвечая на вопросы участников всероссийского образовательного форума «Территория смыслов», запись ее выступления опубликована на YouTube-канале.

«Спустя пять лет после выработки минских договоренностей они, знаете, что сказали? «А мы не понимаем, что там написано». Так всегда бывает, когда пять лет реализовываешь, а потом говоришь: «Что-то я не понимаю, что там написано. Было бы неплохо, если бы нам заново объяснили», — сказала Захарова.

По мнению представителя МИДа, это свидетельствует о нежелании Украины решать вопросы Донбасса.

Ранее новый глава делегации Украины в контактной группе по решению конфликта в Донбассе Леонид Кравчук сказал, что ему непонятен особый статус Донбасса, который обсуждают лидеры России, Франции, Германии и Украины. В ответ на это Захарова посоветовала президенту Украины провести «внутриукраинский саммит» с бывшими лидерами Украины, чтобы понять суть минских соглашений.