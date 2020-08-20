Ликсутов стал самым богатым чиновником в правительстве Москвы в 2019 году

Максим Ликсутов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

За 2019 год заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заработал 39,5 млн руб. Информация о его доходах опубликована на официальном сайте мэрии.

Согласно представленной декларации, у него самый высокий доход среди столичных чиновников. В 2018 году доходы Ликсутова были примерно в два раза ниже — 19,9 млн руб.

В собственности вице-мэра имеются три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S, а также автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG. Также у несовершеннолетнего ребенка чиновника задекларирован доход в 423,5 тыс. руб.

На втором месте по уровню заработка оказался руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, он заработал 31 млн руб. В прошлом году Черемин декларировал 81,3 млн. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заработал 27,3 млн руб.