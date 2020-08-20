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Ликсутов стал самым богатым чиновником в правительстве Москвы в 2019 году

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

За 2019 год заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов заработал 39,5 млн руб. Информация о его доходах опубликована на официальном сайте мэрии.

Согласно представленной декларации, у него самый высокий доход среди столичных чиновников. В 2018 году доходы Ликсутова были примерно в два раза ниже — 19,9 млн руб.

В собственности вице-мэра имеются три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, мотоциклы Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S, а также автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG. Также у несовершеннолетнего ребенка чиновника задекларирован доход в 423,5 тыс. руб.

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На втором месте по уровню заработка оказался руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, он заработал 31 млн руб. В прошлом году Черемин декларировал 81,3 млн. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заработал 27,3 млн руб.

Согласно декларации, мэр Москвы Сергей Собянин за 2019 год заработал 8,2 млн руб. У него не задекларировано ни одного транспортного средства, а из недвижимости у главы города есть только гараж и квартира площадью 308,1 м.

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20 августа декларацию о доходах чиновников также опубликовало правительство Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев за 2019 год заработал 68,9 млн руб., однако, в соответствии с документом, у него в собственности нет имущества. При этом в пользовании у главы региона находятся два земельных участка и жилой дом площадью 976,8 кв. м. Также одному из его несовершеннолетних детей принадлежит квартира площадью 195 кв. м.

Теги: декларации о доходах, Сергей Собянин, Максим Ликсутов, Москва
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