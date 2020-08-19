Семья Чемезова заработала за год почти ₽2 млрд

Доход гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в 2019 году составил 403,2 млн руб, а его супруга заработала 1,49 млрд руб., следует из отчета корпорации. Еще 18,7 млн заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова

Сергей Чемезов (Фото: Global Look Press)

Госкорпорация «Ростех» отчиталась о доходах руководства за 2019 год. Больше всего среди топ-менеджеров корпорации заработал гендиректор «Ростех» Сергей Чемезов, его годовой доход составил 403,2 млн руб. В 2018 году Чемезов задекларировал доход в размере 332 млн руб.

Доход супруги Чемезова в 2019 году превысил 1,49 млрд руб., следует из декларации. Годом ранее ее годовой доход составлял 181 млн руб. Еще 18,7 млн руб. заработал несовершеннолетний ребенок Чемезова (годом ранее — 16 млн руб.).

В собственности у главы «Ростеха», согласно декларации, находятся четыре земельных участка, три жилых дома, квартира и более десяти нежилых помещений. Также Чемезов владеет шестью легковыми автомобилями, за год в списке появился один новый автомобиль — ВАЗ Lada Vesta Sport.

Второй по величине доход среди руководителей «Ростеха» задекларировал управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, заработавший за 2019 год 251,6 млн. В прошлом году его доход был более чем в пять раз меньше — 46 млн. Доход его жены в 2019 составил 4,5 млн (годом ранее — 2, 9 млн).