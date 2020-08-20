Собянин за год увеличил доход на 600 тыс. руб.

Мэр Москвы в 2019 году заработал 8,2 млн руб. — почти в пять раз меньше, чем глава департамента транспорта Максим Ликсутов

Сергей Собянин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,228 млн руб., следует из декларации о доходах городских чиновников, опубликованной на портале правительства Москвы.

По сравнению с позапрошлым годом его доход вырос на 600 тыс. руб. — в декларации 2018 года указано 7,621 млн руб. С позапрошлого года состав имущества Собянина не изменился: у него остается в собственности гараж площадью 26,8 кв. м и квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м.

Самые большие доходы в московской мэрии в 2019 году оказались у главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Он заработал 39,5 млн руб. По сравнению с позапрошлым годом его доходы выросли в два раза (19,93 млн руб. в 2018 году). У него в собственности, как и в позапрошлом году, оказались два мотоцикла: Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Глава дептранса пополнил свой автопарк автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG. Также ему принадлежат три земельных участка и жилой дом площадью 2 129,5 кв. м. У него двое несовершеннолетних детей, один из которых задекларировал доход в 423,5 тыс. руб.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заработал 13,8 млн руб. Заместитель по вопросам социального развития Анастасия Ракова — также 13,8 млн.