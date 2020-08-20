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Собянин за год увеличил доход на 600 тыс. руб.

Мэр Москвы в 2019 году заработал 8,2 млн руб. — почти в пять раз меньше, чем глава департамента транспорта Максим Ликсутов
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»)

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2019 году заработал 8,228 млн руб., следует из декларации о доходах городских чиновников, опубликованной на портале правительства Москвы.

По сравнению с позапрошлым годом его доход вырос на 600 тыс. руб. — в декларации 2018 года указано 7,621 млн руб. С позапрошлого года состав имущества Собянина не изменился: у него остается в собственности гараж площадью 26,8 кв. м и квартира в пользовании площадью 308,1 кв. м.

Самые большие доходы в московской мэрии в 2019 году оказались у главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. Он заработал 39,5 млн руб. По сравнению с позапрошлым годом его доходы выросли в два раза (19,93 млн руб. в 2018 году). У него в собственности, как и в позапрошлом году, оказались два мотоцикла: Harley-Davidson V-ROD Muscle и Ducati XDiavel S. Глава дептранса пополнил свой автопарк автомобилем Mercedes-Benz G63 AMG. Также ему принадлежат три земельных участка и жилой дом площадью 2 129,5 кв. м. У него двое несовершеннолетних детей, один из которых задекларировал доход в 423,5 тыс. руб.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заработал 13,8 млн руб. Заместитель по вопросам социального развития Анастасия Ракова — также 13,8 млн.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Одновременно с московскими коллегами декларации о доходах опубликовали члены правительства Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев за год заработал 68,9 млн руб. В соответствии с декларацией, у него нет имущества в собственности. Однако в пользовании находятся два земельных участка и жилой дом площадью 976,8 кв. м, к которому прилагаются спортивно-оздоровительный блок, хозяйственный блок и гараж-стоянка. Одному из трех его несовершеннолетних детей принадлежит квартира площадью 195 кв. м.

Самой богатой в правительстве Московской области оказалась уполномоченная по правам ребенка Оксана Мишонова — она задекларировала доход в 43,8 млн руб., а ее супруг — 6,4 млн. Однако, если учитывать семейный доход, то больше всего заработала семья первого вице-губрнатора Ильдара Габдрахманова. Он сам получил доход в 10,2 млн руб., а его супруга — 41,6 млн руб.

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Самым богатым силовиком России оказался замглавы МВД
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Виталий Шулика

На этой неделе о доходах отчитывались и другие чиновники. Больше всех в силовых структурах заработал замглавы МВД Виталий Шулика — 26,7 млн руб. За 2018 год он задекларировал чуть более 4 млн руб. Всего у чиновника в собственности четыре участка общей площадью 4,2 тыс. кв. м, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

Среди руководителей ведомств больше всех заработал директор ФСБ Александр Бортников — 13,6 млн руб. За ним следуют глава МВД Владимир Колокольцев с 12,9 млн руб. и глава ФСО Дмитрий Кочнев с 12,7 млн руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин задекларировал 12,5 млн руб.

Теги: Сергей Собянин, Москва, декларации о доходах
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