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Стрелков ответил на сообщения о планах СБУ похитить его

Игорь Гиркин (Стрелков)
Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: Павел Головкин / AP)

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ничего не знает о попытке своего похищения.

«Мне известно об этом не более того, что написано в интернете», — сказал РБК Гиркин.

Ранее 20 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что предотвратила попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Его имя не называется. Telegram-канал «Майор и Генерал» со ссылкой на «компетентных людей» передал, что группа граждан, курируемая СБУ, собиралась похитить несколько ополченцев, в том числе Гиркина (Стрелкова).

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ФСБ сообщила, что задержала семь человек — все они граждане России. Организатором ФСБ считает украинца Андрея Байдалу, еще один гражданин Украины Игорь Мищенко выступал в качестве координатора.

По данным ФСБ, в ДНР Байдала известен как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо пятого управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. Он обвиняется властями ДНР в организации терактов в Донецке, в том числе убийства бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

Байдала и Мищенко, полагают в ФСБ, действовали под руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя пятого управления департамента контрразведки Александра Поклада. Байдала и Мищенко пообещали задержанным денежное вознаграждение в размере $200 тыс., они получили $50 тыс. в качестве аванса.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК России (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).

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СБУ в своем Telegram-канале назвала «фейком» сообщение ФСБ о предотвращении попытки похищения одного из участников боевых действий на востоке Украины.

«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны», — говорится в сообщении.

Теги: новости, ФСБ, ополченец, Донбасс, похищение
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