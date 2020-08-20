Стрелков ответил на сообщения о планах СБУ похитить его

Игорь Гиркин (Стрелков) (Фото: Павел Головкин / AP)

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ничего не знает о попытке своего похищения.

«Мне известно об этом не более того, что написано в интернете», — сказал РБК Гиркин.

Ранее 20 августа Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что предотвратила попытку Службы безопасности Украины (СБУ) похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Его имя не называется. Telegram-канал «Майор и Генерал» со ссылкой на «компетентных людей» передал, что группа граждан, курируемая СБУ, собиралась похитить несколько ополченцев, в том числе Гиркина (Стрелкова).

ФСБ сообщила, что задержала семь человек — все они граждане России. Организатором ФСБ считает украинца Андрея Байдалу, еще один гражданин Украины Игорь Мищенко выступал в качестве координатора.