В исследовании российской вакцины от COVID примут участие 40 тыс. человек

Фото: sputnikvaccine.com

В пострегистрационном исследовании российской вакцины «Спутник-V» примут участие больше 40 тыс. человек. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает корреспондент РБК.

По его словам, исследование начнется на следующей неделе, оно будет проходить в соответствии со всеми международными стандартами параллельно с вакцинацией групп риска.

«На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тыс. пациентов... Это будет рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, оно будет проходить параллельно с вакцинацией групп риска», — рассказал Дмитриев.

Накануне замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов заявил, что применение вакцины будет контролироваться через специальное приложение. По его словам, каждая пробирка с QR-кодом будет привязана к человеку, а каждый человек — к приложению.