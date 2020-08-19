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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые мероприятия в училищах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российским училищам в новом учебном году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 не рекомендуется проводить массовые мероприятия. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора (.pdf).

«Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов», — говорится в документе.

Кроме того, рекомендуется при возможности закрепить за каждой группой учебное помещение, а занятия заочных и вечерних групп максимально перевести в дистанционный формат.

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В рекомендациях для профессиональных образовательных организаций также говорится, что иностранных учащихся будут допускать к учебе после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня их въезда в Россию. Кроме того, на 10–12-й день им будут проводить обследование на COVID-19 методом ПЦР.

В документе прописаны и другие рекомендации, такие как обеззараживание и проветривание помещений, гигиеническая обработка рук, организация «входного фильтра» на входе в общежитие с измерением температуры, недопущение скопления людей в холлах и на входе в аудитории.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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За сутки в России умерли 117 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 15 989 летальных исходов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, профучилища, массовые мероприятия, Роспотребнадзор
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