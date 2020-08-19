Роспотребнадзор рекомендовал не проводить массовые мероприятия в училищах

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Российским училищам в новом учебном году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 не рекомендуется проводить массовые мероприятия. Об этом говорится в методических рекомендациях, опубликованных на сайте Роспотребнадзора (.pdf).

«Исключить проведение массовых мероприятий среди различных групп студентов», — говорится в документе.

Кроме того, рекомендуется при возможности закрепить за каждой группой учебное помещение, а занятия заочных и вечерних групп максимально перевести в дистанционный формат.

В рекомендациях для профессиональных образовательных организаций также говорится, что иностранных учащихся будут допускать к учебе после прохождения 14-дневной самоизоляции со дня их въезда в Россию. Кроме того, на 10–12-й день им будут проводить обследование на COVID-19 методом ПЦР.