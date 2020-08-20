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Над Минском пролетел вертолет с флагом Белоруссии

Видео: belteanews / VK
Видео: belteanews / VK
Video

Над столицей Белоруссии пролетел вертолет с государственным красно-зеленым флагом. Об этом в Telegram сообщило издание Nexta.

Ранее, 19 августа, вертолеты с флагом пролетели над Бобруйском и Борисовым. В тот момент в городах проходили митинги в поддержку действующего президента Александра Лукашенко.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Первый митинг в поддержку Лукашенко прошел в Минске 16 августа. Это стало ответной реакцией на массовые протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии, которые начались 9 августа. По данным корреспондента РБК, на митинге собрались около 2 тыс. человек, однако в столичном МВД заявили о 65 тыс. человек.

Через несколько дней аналогичные акции прошли в Гомеле и Могилеве. Тогда над собравшимися также пролетел вертолет с государственным флагом.

Теги: выборы, Белоруссия, Минск
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