Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову отказали в УДО

Кирилл Жуков (Фото: Михаил Воскресенских / РИА Новости)

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова. Об этом сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков.

«В УДО Кириллу Жукову отказано, была против колония и прокурор. Адвокат Кирилла Светлана Байтурина будет подавать апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, потому что мы не согласны с постановленным решением», — заявил РБК адвокат.

В его характеристике из колонии, которую опубликовал глава «Агоры» Чиков на своей странице в Telegram, сообщается, что 30 декабря прошлого года Жукова поставили на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

Там же говорится, что «за время отбывания наказания в учреждении характеризуется посредственно, поощрений от администрации учреждения не имеет».

«На основании вышеизложенного условно-досрочное освобождение осужденного нецелесообразно», — говорится в заключении.