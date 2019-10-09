Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову

После несогласованной акции 27 июля в Москве Следственный комитет завел несколько дел о массовых беспорядках, фигурантами которых стали ее участники (ст. 212 УК РФ). Кроме того, СК также открыл несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Пятеро фигурантов «дела 27 июля», в том числе Кирилл Жуков, получили реальные сроки. Уголовное преследование еще семерых человек было прекращено.