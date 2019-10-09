Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «дела 27 июля» Кириллу Жукову

Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Кириллу Жукову, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Приговор Кириллу Жукову оставили без изменений», — заявили РБК в пресс-службе суда.
Ранее Тверской районный суд приговорил Жукова к трем годам колонии по статье о применении насилия к сотруднику полиции.
Суд счел доказанным, что в ходе несогласованной с мэрией Москвы акции, которая прошла 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, он касается шлема сотрудника ОМОНа, что причинило силовику боль. Обвинение ему предъявили на основании видеозаписи с митинга. Жуков свою вину признать отказался.