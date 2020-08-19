Володин обсудил ситуацию в Белоруссии с главой нижней палаты Нацсобрания

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии и развитие отношений между странами «в рамках парламентского измерения».

В последний раз Володин и Андейченко говорили 14 мая.

19 августа премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, поговорили об углублении кооперации в энергетике, промышленности и других сферах.