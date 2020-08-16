Су-27 вылетел для сопровождения самолета ВМС Италии над Черным морем

Российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВМС Италии над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж <...> идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии», — говорится в сообщении ведомства.

Вечером 15 августа экипаж российского истребителя Су-27 подняли на перехват американского самолета-разведчика ЕР-3Е «Ариес». Он также подлетел к границе России над Черным морем. За день до этого Су-27 развернул около российской границы самолет-разведчик RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВВС США.