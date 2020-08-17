Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет-разведчик ВВС США

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США (Фото: Национальный центр управления обороной РФ / ТАСС)

Истребитель Су-27СМ был поднят в воздух после того, как над акваторией Балтийского моря был замечен приближающийся к государственной границе России самолет, сообщили РБК в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США», — говорится в сообщении.

В центре пояснили, что после появления российского истребителя американский самолет-разведчик отвернул в сторону и удалился от границы. По завершении задания Су-27СМ вернулся на аэродром базирования.

Накануне, 16 августа, российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения самолета патрульной авиации ВМС Италии над Черным морем.

