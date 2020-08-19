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Минтруд Белоруссии потребовал от коллективов не останавливать предприятия

Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Thibault Savary / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство труда и социальной защиты Белоруссии призвало граждан продолжить работать, а не выходить на забастовки и митинги, чтобы не останавливать предприятия. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В сообщении сказано, что за каждым работником стоят его родители, а многие из них уже пенсионеры. Таких в стране более 2,5 млн.

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«Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», — призвали в ведомстве.

Также в Минтруде отметили, что Белоруссия оказалась в непростой ситуации. По мнению ведомства, работникам еще не поздно остановиться, отбросить эмоции и оглядеться вокруг.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов сообщил, что политически мотивированные забастовки на белорусских предприятиях противоречат законодательству страны, которое разрешает стачки для решения трудовых конфликтов. Он отметил, что с помощью забастовок могут решаться вопросы, которые имеют отношения к социально-трудовым аспектам работы, например связанные с коллективным договором.

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В Белоруссии рабочие нескольких заводов начали поддерживать протестующих, которые не согласны с официальными результатами президентских выборов в стране. Согласно данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набрав чуть более 80%, а его оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

В забастовках и митингах на предприятиях участвовали работники таких заводов, как Белорусский металлургический завод, Минский завод колесных тягачей (его директор открыто не признал победу Лукашенко) и Белорусский автомобильный завод.

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Теги: Белоруссия, забастовка, митинг
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