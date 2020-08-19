Минтруд Белоруссии потребовал от коллективов не останавливать предприятия

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Министерство труда и социальной защиты Белоруссии призвало граждан продолжить работать, а не выходить на забастовки и митинги, чтобы не останавливать предприятия. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В сообщении сказано, что за каждым работником стоят его родители, а многие из них уже пенсионеры. Таких в стране более 2,5 млн.

«Именно вы, работники предприятий и организаций, своим трудом обеспечиваете им выплаты пенсий. Уходя на работу, загляните родителям в глаза и примите решение», — призвали в ведомстве.

Также в Минтруде отметили, что Белоруссия оказалась в непростой ситуации. По мнению ведомства, работникам еще не поздно остановиться, отбросить эмоции и оглядеться вокруг.