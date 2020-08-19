В России за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в России среди заболевших COVID-19 зафиксировано 117 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Всего в результате заболевания COVID-19 в стране c начала эпидемии скончались 15 989 человек.
По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 33 млн тестов на коронавирусную инфекцию, количество выявленных заболевших превысило 937 тыс. человек, выздоровели после лечения 749 423 человека.
Количество ежедневно диагностируемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России четвертый день подряд держится ниже отметки 5 тыс. человек, по данным на утро 19 августа, за сутки выявили 4828 новых заболевших.