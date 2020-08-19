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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом

Общее количество летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России приблизилось к 16 тыс.
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России среди заболевших COVID-19 зафиксировано 117 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в результате заболевания COVID-19 в стране c начала эпидемии скончались 15 989 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 33 млн тестов на коронавирусную инфекцию, количество выявленных заболевших превысило 937 тыс. человек, выздоровели после лечения 749 423 человека.

Количество ежедневно диагностируемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России четвертый день подряд держится ниже отметки 5 тыс. человек, по данным на утро 19 августа, за сутки выявили 4828 новых заболевших.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

По данным Роспотребнадзора, более 20% жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Специалисты провели более 65 тыс. тестов в 23 регионах России.

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Минздрав 15 августа сообщил о начале производства вакцины от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина для внутримышечного применения сначала будет поставляться в несколько российских регионов и будет давать иммунитет к COVID-19 минимум на два года.

В первую очередь власти планируют провести вакцинацию медицинских работников, а также лиц, находящихся в группе риска.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
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