В России за сутки умерли 117 пациентов с коронавирусом

Общее количество летальных исходов после заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России приблизилось к 16 тыс.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России среди заболевших COVID-19 зафиксировано 117 летальных исходов, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего в результате заболевания COVID-19 в стране c начала эпидемии скончались 15 989 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

По данным Роспотребнадзора, в России провели уже более 33 млн тестов на коронавирусную инфекцию, количество выявленных заболевших превысило 937 тыс. человек, выздоровели после лечения 749 423 человека.

Количество ежедневно диагностируемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России четвертый день подряд держится ниже отметки 5 тыс. человек, по данным на утро 19 августа, за сутки выявили 4828 новых заболевших.