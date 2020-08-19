Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Из-за протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента, у действующего лидера республики Александра Лукашенко нет политического будущего. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так», — сказал Руцкой.

По его словам, современные политики не умеют общаться с людьми и слушать их. «Выезды на заводы ему уже не помогут — поезд ушел», — добавил Руцкой.

При этом он заметил, что программные документы оппозиции направлены на разрушение отношений с Россией, а на ситуацию в Белоруссии повлияло вмешательство внешних сил. По его мнению, это нужно было для того, чтобы на границе с Россией появилось «еще одно государство, которое страдает русофобией».