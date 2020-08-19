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Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Из-за протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента, у действующего лидера республики Александра Лукашенко нет политического будущего. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший вице-президент России Александр Руцкой.

«Политическая карьера Лукашенко в Белоруссии закончилась. Он упустил момент. Он думал, что все у него в полном порядке, но оказалось не так», — сказал Руцкой.

По его словам, современные политики не умеют общаться с людьми и слушать их. «Выезды на заводы ему уже не помогут — поезд ушел», — добавил Руцкой.

При этом он заметил, что программные документы оппозиции направлены на разрушение отношений с Россией, а на ситуацию в Белоруссии повлияло вмешательство внешних сил. По его мнению, это нужно было для того, чтобы на границе с Россией появилось «еще одно государство, которое страдает русофобией».

Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,1%. Штаб Тихановской не согласился с данными ЦИК, заявив, что за нее проголосовали 70–80% избирателей.

После выборов в Минске и других городах Белоруссии начались протестные акции. К протестующим присоединились работники заводов. В забастовках и встречах с руководством предприятий участвовали работники Белорусского металлургического завода (БМЗ), Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ), производителя удобрений «Беларуськалий» и других предприятий.

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Лукашенко 17 августа встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей, которые устроили забастовку. Когда он вышел к работникам, они встретили его криками «Уходи!» и «Позор!».

Теги: Александр Руцкой, Александр Лукашенко, Белоруссия
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