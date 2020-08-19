ЦИК зафиксировала 35 попыток двойного голосования по Конституции

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На голосовании об изменениях Конституции России ЦИК выявила 35 попыток отдать свой голос дважды. Об этом заявил член ЦИК Антон Лопатин на заседании комиссии, передает корреспондент РБК.

Лопатин пояснил, что 25 случаев двойного голосования были выявлены в дни голосования, еще 10 обнаружились во время проверки. По информации представителя ЦИК, 13 человек оштрафованы.

«В настоящее время 13 участников уже привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 30 тыс. руб., по остальным проводятся процессуальные действия», — уточнил он.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила о двух случаях двойного голосования в Израиле и Великобритании. Она обещала, что все, кто проголосовал дважды, будут найдены и оштрафованы.