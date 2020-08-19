ЦИК России допустила возможность отказаться от голосования за рубежом

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сослался на Израиль, который не позволяет своим гражданам голосовать за границей

Николай Булаев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Чтобы уменьшить угрозу повторного голосования со стороны россиян, проживающих в других странах, можно было бы совсем отказаться от проведения выборов за границей. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

В качестве примера Булаев привел Израиль, который не позволяет своим гражданам голосовать за рубежом.

«Как решил эту проблему Израиль — его граждане за рубежом голосовать не имеют права. Давайте тоже запретим нашим гражданам голосовать за рубежом и таким образом решим проблему. Чтобы голова не болела, отруби голову», — пояснил Булаев (цитата по «РИА Новости»).

«Но стоит ли делать это и лишать граждан права голоса...» — выразил сомнение замглавы ЦИК.

Во время всероссийского голосования о поправках в Конституцию несколько раз сообщалось о недостатках избирательной системы, в результате которых один и тот же человек может проголосовать несколько раз. В частности, проживающая в Израиле гражданка России Яэль Ильински сообщила, что проголосовала трижды — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронное голосование.