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ЦИК России допустила возможность отказаться от голосования за рубежом

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев сослался на Израиль, который не позволяет своим гражданам голосовать за границей
Николай Булаев
Николай Булаев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Чтобы уменьшить угрозу повторного голосования со стороны россиян, проживающих в других странах, можно было бы совсем отказаться от проведения выборов за границей. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

В качестве примера Булаев привел Израиль, который не позволяет своим гражданам голосовать за рубежом.

«Как решил эту проблему Израиль — его граждане за рубежом голосовать не имеют права. Давайте тоже запретим нашим гражданам голосовать за рубежом и таким образом решим проблему. Чтобы голова не болела, отруби голову», — пояснил Булаев (цитата по «РИА Новости»).

«Но стоит ли делать это и лишать граждан права голоса...» — выразил сомнение замглавы ЦИК.

Во время всероссийского голосования о поправках в Конституцию несколько раз сообщалось о недостатках избирательной системы, в результате которых один и тот же человек может проголосовать несколько раз. В частности, проживающая в Израиле гражданка России Яэль Ильински сообщила, что проголосовала трижды — в посольстве в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе и через электронное голосование.

ЦИК России: Каждая копейка под контролем
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«Была уверена, что не сработает. И так дважды. <...> Получилось проверить эту систему на прочность, выявить два больших бага, которые, на мой взгляд, должны быть объектом изучения Центризбиркома. Они должны решать эту проблему, а не преследовать тех, кто находит эти ошибки», — рассказала она о своем опыте РБК.

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19 августа член ЦИК Антон Лопатин сообщил, что Центризбирком выявил 35 попыток повторного голосования в ходе плебисцита о поправках в Конституцию.

По данным ЦИК, в голосовании о поправках в Конституцию за пределами России приняло участие более 146 тыс. человек, из которых почти 100 тыс., или более 68%, поддержали принятие поправок.

Авторы: Евгения Кузнецова, Евгений Калюков
Теги: ЦИК, поправки в Конституцию, голосование
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