Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран
Правительство Финляндии восстановило ограничения на пересечения границы для 10 стран, где отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.
Ограничения будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра.
Ограничения начнут действовать с 24 августа.
Также МВД сообщает о возможной приостановке авиасообщения между финским Турку и столицей Северной Македонии Скопье. Отмечается, что этими рейсами в Финляндию прибыли уже более 40 инфицированных коронавирусной инфекцией.