Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран

Фото: Timo Heikkala / imago-images.de / Global Look Press

Правительство Финляндии восстановило ограничения на пересечения границы для 10 стран, где отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Ограничения будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра.

Ограничения начнут действовать с 24 августа.

Также МВД сообщает о возможной приостановке авиасообщения между финским Турку и столицей Северной Македонии Скопье. Отмечается, что этими рейсами в Финляндию прибыли уже более 40 инфицированных коронавирусной инфекцией.