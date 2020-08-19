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Пандемия коронавируса ,  
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Финляндия восстановила ограничения на границе для въезжающих из 10 стран

Фото: Timo Heikkala / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Timo Heikkala / imago-images.de / Global Look Press

Правительство Финляндии восстановило ограничения на пересечения границы для 10 стран, где отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны.

Ограничения будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра.

Ограничения начнут действовать с 24 августа.

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Фото: Olle Gustavsson / Wikipedia

Также МВД сообщает о возможной приостановке авиасообщения между финским Турку и столицей Северной Македонии Скопье. Отмечается, что этими рейсами в Финляндию прибыли уже более 40 инфицированных коронавирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 18 августа в Финляндии за сутки был выявлен 21 новый случай инфицирования коронавирусом. В сравнении с июльскими показателями отмечается рост количества заболевших.

С начала пандемии в стране было зафиксировано 7752 заболевших, из них 334 случая закончились летальным исходом.

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Ранее сообщалось, что Финляндия ужесточила меры контроля за иностранцами, прибывающими в Финляндию из стран с плохой эпидемиологической ситуацией.

Между Россией и Финляндией продолжают действовать ограничения на въезд и выезд для туристов. Исключением является автобусное сообщение в формате «вывозных» рейсов, а также для людей, которым нужно пересечь границу по веским причинам (работа, учеба, лечение, похороны и пр.).

Теги: Финлядия, коронавирус, пандемия
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