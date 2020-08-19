Белорусская оппозиция назвала возможную пользу от поддержки Москвы

Мария Колесникова (Фото: Сергей Гриц / AP)

Одна из лидеров протеста, глава штаба Виктора Бабарико и член координационного совета (КС) Мария Колесникова рассказала РБК о возможных положительных изменениях, которые могут произойти в случае поддержки со стороны Москвы.

Член КС считает, что Россия может содействовать диалогу между властями Белоруссии и оппозицией. Колесникова отметила, что это было бы «очень хорошо». В то же время Колесникова подчеркнула решительность белорусского народа, который «ощутил силу самим разобраться с собственными проблемами».

Также Мария Колесникова сообщила о попытке начать диалог с представителями России. По ее словам, они отправили российским властям через посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева свое видение происходящего в стране. Однако ответа пока не получили.

Накануне президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели третий телефонный разговор за четыре дня. По данным государственного информагентства БелТА, Путин рассказал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, на которых обсуждалась политическая ситуация в Белоруссии.