В Москве от коронавируса вылечились свыше 200 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Более 200 тыс. человек в Москве вылечились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1242 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 200 359 [человек]», — сказала Ракова.

По данным оперативного штаба на 18 августа, в Москве с начала эпидемии зафиксировали 253,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. За это время скончались 4687 заболевших. За последние сутки в столице умерли десять человек с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, у более чем 20% жителей Москвы есть иммунитет к коронавирусу. Такое же количество населения имеет антитела к COVID-19 в Санкт-Петербурге, Татарстане, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областях.