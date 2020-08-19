В США усилили охрану консульства России из-за кидавшего камни мужчины

Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование около генерального консульства России из-за мужчины, который неделю подряд забрасывал его камнями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госдепартамент США.

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — указали в департаменте.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на полицию города, тот же человек кидал камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.

В российском генконсульстве ТАСС пояснили, что мужчина неоднократно угрожал сотрудникам учреждения, бросал камни в них, здание консульства, которому был нанесен ущерб, и стоящие на служебной парковке автомобили. По информации «РИА Новости», злоумышленник занимался этим с 10 по 16 августа. В первый день нападений его задержала полиция, однако затем отпустила.