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В США усилили охрану консульства России из-за кидавшего камни мужчины

Полиция Нью-Йорка усилила патрулирование около генерального консульства России из-за мужчины, который неделю подряд забрасывал его камнями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Госдепартамент США.

«Правоохранители усилили патрулирования в целях обеспечения безопасности вокруг дипломатических зданий, пострадавших в результате инцидента», — указали в департаменте.

В МИДе оценили степень опасности для дипмиссии России в Мали из-за мятежа
Политика

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на полицию города, тот же человек кидал камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы.

В российском генконсульстве ТАСС пояснили, что мужчина неоднократно угрожал сотрудникам учреждения, бросал камни в них, здание консульства, которому был нанесен ущерб, и стоящие на служебной парковке автомобили. По информации «РИА Новости», злоумышленник занимался этим с 10 по 16 августа. В первый день нападений его задержала полиция, однако затем отпустила.

В пресс-службе полиции Нью-Йорка ТАСС сообщили, что в итоге мужчину повторно задержали и предъявили обвинения в преступном причинении ущерба. Когда именно был произведен арест, и где сейчас находится подозреваемый, агентству не смогли уточнить. «РИА Новости» пишет, что задержанному вручили повестку в суд и отпустили, он должен явиться на слушание 6 ноября.

В Москве прошла очередная акция у посольства Белоруссии
Политика
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

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В марте митингующие напали на российское посольство в Киеве. По нему выстрелили из ракетницы и забросали петардами, участники акции также порвали российский флаг и развесили его на заборе. По данным российского МИДа, в инциденте участвовали члены украинских батальонов «Азов» и «Правый сектор» (запрещена в России). В результате никто не пострадал, СК России завел уголовное дело по ст. 360 УК России (нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой) и ст. 329 УК России (надругательство над Государственным флагом России).

Теги: США, посольство, Нью-Йорк
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