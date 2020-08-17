Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
Вирусологи оценили новую версию ученых о происхождении коронавируса Общество, 22:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 августа Общество, 22:35 МИД оценил соглашение США и Польши об усилении военного сотрудничества Политика, 22:24 В Литве заявили о планах Меркель обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии Политика, 22:20 Объем закупок у субъектов МСП с начала 2020 года вырос на ₽60 млрд​ Пресс-релиз, 22:19 «Барселона» объявила об увольнении главного тренера Спорт, 22:16 Американские военные опровергли нанесение авиаудара по блокпосту в Сирии Политика, 22:11 Модель приговорили к 4 годам заключения за соучастие в краже у депутата Общество, 22:05 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 22:02 В Белоруссии отпустили троих задержанных на встрече Лукашенко с рабочими Общество, 21:59 В Норвегии заявили о задержании работавшего на Россию шпиона Политика, 21:38 Лукашенко отказался уходить и пообещал новую Конституцию вместо выборов Политика, 21:35 Зеленский сменил состав СНБО Украины Политика, 21:21 Поступайте правильно: как обеспечить ребёнку хорошее образование РБК и Сбербанк, 21:17
Политика ,  
0 

Американские военные опровергли нанесение авиаудара по блокпосту в Сирии

Фото: Alec Dionne / U.S. Army / Getty Images
Фото: Alec Dionne / U.S. Army / Getty Images

Силы международной антитеррористической коалиции США не наносили авиаудар по блокпосту на северо-востоке в Сирии рядом с городом Камышлы. Об этом говорится в заявлении представителя операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

В сообщении говорится, что коалиция совместно с возглавляемыми курдами «Силами демократической Сирии» патрулировали регион. Они подошли к КПП, который контролируют военные сирийской армии. После того как они прошли через пропускной пункт, начался обстрел.

Самолеты ВВС США обстреляли блокпост сирийской армии
Политика
Фото: Maj. Jefferson S. Heiland / U.S. Air Force / Getty Images
«Войска коалиции открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаударов», — заявила пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что сейчас патруль вернулся на место базирования. Проводится расследование случившегося.

Ранее, 17 августа, агентство SANA и телеканал Аl-Ikhbariya сообщили, что ВВС США атаковали сирийский блокпост, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. По данным СМИ, причиной атаки стал конфликт между солдатами коалиции и военными на КПП.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Александр Щербицкий, как передает ТАСС, также заявил, что ВС США обстреляли пост Вооруженных сил Сирии, в результате чего погиб один человек и двое пострадали.

Теги: ВВС США, Сирия, авиаудар по Сирии
Материалы по теме
Самолеты ВВС США обстреляли блокпост сирийской армии
Политика
Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter