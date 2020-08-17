Американские военные опровергли нанесение авиаудара по блокпосту в Сирии

Фото: Alec Dionne / U.S. Army / Getty Images

Силы международной антитеррористической коалиции США не наносили авиаудар по блокпосту на северо-востоке в Сирии рядом с городом Камышлы. Об этом говорится в заявлении представителя операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии коалиция во главе с США.

В сообщении говорится, что коалиция совместно с возглавляемыми курдами «Силами демократической Сирии» патрулировали регион. Они подошли к КПП, который контролируют военные сирийской армии. После того как они прошли через пропускной пункт, начался обстрел.

«Войска коалиции открыли ответный огонь в целях самообороны. Коалиция не наносила авиаударов», — заявила пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что сейчас патруль вернулся на место базирования. Проводится расследование случившегося.

Ранее, 17 августа, агентство SANA и телеканал Аl-Ikhbariya сообщили, что ВВС США атаковали сирийский блокпост, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ранения. По данным СМИ, причиной атаки стал конфликт между солдатами коалиции и военными на КПП.