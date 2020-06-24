Политика , 24 июн, 03:13
0
Сирия сообщила об отражении атак на западе страны
В сирийской провинции Хама сработали системы противовоздушной обороны(ПВО), сообщает сирийское государственное агентство SANA.
По данным агентства, в ходе обороны ракеты сбили несколько целей в сельской местности провинции.
Накануне,23 июня, SANA писало об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор на юге и востоке страны. Из-за авиаударов два человека погибли, еще четверо получили ранения.
Ранее,22 июня, российские и сирийские средства ПВО сбили беспилотники около российской авиабазы Хмеймим. По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого, аппараты приближались к району расположения российской авиабазы и населенному пункту Джабла в провинции Латакия.