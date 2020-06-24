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Сирия сообщила об отражении атак на западе страны

В сирийской провинции Хама сработали системы противовоздушной обороны(ПВО), сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, в ходе обороны ракеты сбили несколько целей в сельской местности провинции.

Накануне,23 июня, SANA писало об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор на юге и востоке страны. Из-за авиаударов два человека погибли, еще четверо получили ранения.

Сирия сообщила о воздушных атаках на военных на юге и востоке страны
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Ранее,22 июня, российские и сирийские средства ПВО сбили беспилотники около российской авиабазы Хмеймим. По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого, аппараты приближались к району расположения российской авиабазы и населенному пункту Джабла в провинции Латакия.

Теги: Сирия, ПВО, атака
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