Сирия сообщила об отражении атак на западе страны

В сирийской провинции Хама сработали системы противовоздушной обороны(ПВО), сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, в ходе обороны ракеты сбили несколько целей в сельской местности провинции.

Накануне,23 июня, SANA писало об авианалетах на сирийских военных в провинциях Эс-Сувейда и Дейр-эз-Зор на юге и востоке страны. Из-за авиаударов два человека погибли, еще четверо получили ранения.