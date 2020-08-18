Выборы в Белоруссии , 18 авг, 17:50
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Лукашенко пригрозил «адекватными мерами» координационному совету
Александр Лукашенко
Создание координационного совета оппозиции — это попытка захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.
«Мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал Лукашенко.
Президент также назвал тех, кто вошел в созданный координационный совет оппозиции, назвав из «прикорытниками», «обиженными» и «отвязанными нацистами».
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