Лукашенко пригрозил «адекватными мерами» координационному совету

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Создание координационного совета оппозиции — это попытка захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

«Мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — сказал Лукашенко.

Президент также назвал тех, кто вошел в созданный координационный совет оппозиции, назвав из «прикорытниками», «обиженными» и «отвязанными нацистами».

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