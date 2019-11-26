В Мали в ходе операции против джихадистов погибли 13 военных из Франции

В Мали в ходе операции против джихадистов погибли 13 военных из Франции

В воздухе столкнулись два вертолета, все находившиеся на борту погибли. Президент Эммануэль Макрон отметил мужество французских военных, участвующих в операциях в Сахеле. Речь идет о миссии «Бархан», которая идет с 2014 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Мали во время боевой операции против джихадистов произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли 13 французских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца.

Уточняется, что трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 25 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным погибших военных, которые участвовали в операциях в африканском регионе Сахель. Речь идет о шести офицерах французской армии, шести унтер-офицерах и главном капрале (командире группы).

Макрон также выразил поддержку военным и подчеркнул «мужество французских солдат», борющихся с постоянной угрозой со стороны исламистов в регионе Сахель.

В заявлении не сообщается никаких подробностей об инциденте. Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила AP о начале расследования, направленного на установление точных обстоятельств происшествия. В операции в Западной и Центральной Африке задействовано 4,5 тыс. человек, это крупнейшая военная миссия Франции.

Как пишет Le Monde, гибель военных в Мали стала случаем с самым большим числом жертв для французской миссии в Сахеле с момента ее развертывания. По данным газеты, два вертолета (Tiger и Cougar), участвовавшие в миссии в регионе Липтако-Гурма на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера в Западной Африке, вероятно, были сбиты. Источники в Минобороны сообщили, что боевой Tiger столкнулся с более крупным военно-транспортным вертолетом Cougar.