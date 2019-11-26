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В Мали в ходе операции против джихадистов погибли 13 военных из Франции
В воздухе столкнулись два вертолета, все находившиеся на борту погибли. Президент Эммануэль Макрон отметил мужество французских военных, участвующих в операциях в Сахеле. Речь идет о миссии «Бархан», которая идет с 2014 года
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Мали во время боевой операции против джихадистов произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли 13 французских военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Елисейского дворца.

Уточняется, что трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 25 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным погибших военных, которые участвовали в операциях в африканском регионе Сахель. Речь идет о шести офицерах французской армии, шести унтер-офицерах и главном капрале (командире группы).

Макрон также выразил поддержку военным и подчеркнул «мужество французских солдат», борющихся с постоянной угрозой со стороны исламистов в регионе Сахель.

В заявлении не сообщается никаких подробностей об инциденте. Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила AP о начале расследования, направленного на установление точных обстоятельств происшествия. В операции в Западной и Центральной Африке задействовано 4,5 тыс. человек, это крупнейшая военная миссия Франции.

Как пишет Le Monde, гибель военных в Мали стала случаем с самым большим числом жертв для французской миссии в Сахеле с момента ее развертывания. По данным газеты, два вертолета (Tiger и Cougar), участвовавшие в миссии в регионе Липтако-Гурма на границе Мали, Буркина-Фасо и Нигера в Западной Африке, вероятно, были сбиты. Источники в Минобороны сообщили, что боевой Tiger столкнулся с более крупным военно-транспортным вертолетом Cougar.

Речь идет об антитеррористической миссии «Бархан», которую возглавляет французское военное командование. В коммюнике начальника Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантре говорится, что военные были заняты в миссии «на земле», а «командир следил за опознанной группой террористов, которые передвигались на мотоциклах».

Операция «Бархан» была начата 1 августа 2014 года под эгидой президента Франции Франсуа Олланда. Миссия против исламистов проводится Францией в африканском регионе совместно с Буркина-Фасо, Мавританией, Мали, Нигером и Чадом. В общей сложности с начала операции в Сахеле погибли 38 французских военнослужащих.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Франция, Мали, Эммануэль Макрон
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