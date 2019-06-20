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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению

В Анкаре осудили более 200 человек, обвиняемых в попытке военного переворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщает Haberturk.

По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.

При этом 16 высокопоставленных генералов получили в совокупности 141 пожизненный срок. Среди них оказались бывший командующий Военно-воздушных сил Турции Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим и экс-глава одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан. Следствие признало их одними из главных организаторов попытки военного переворота.

Haberturk отмечает, что еще 33 человека, проходивших по этому делу, были оправданы.

Политика
В Турции 65 офицеров получили пожизненный срок за попытку госпереворота

Попытка госпереворота в Турции состоялась в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Участниками мятежа стали военные. В его организации власти страны обвинили исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. В результате попытки смены власти погибли 104 мятежника и 47 гражданских, были задержаны более 1,5 тыс. человек. По данным Минюста Турции, всего в стране по подозрению в причастности к мятежу были арестованы 50,5 тыс. человек, в отношении 168,8 тыс. были проведены судебные разбирательства.

Теги: военный переворот, Турция, генералы
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