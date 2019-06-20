Турецкий суд приговорил 16 генералов к пожизненному заключению

В Анкаре осудили более 200 человек, обвиняемых в попытке военного переворота в Турции в 2016 году. Об этом сообщает Haberturk.

По данным издания, суд вынес различные приговоры в отношении 224 военных, 128 из них получили пожизненные сроки с отягчающими обстоятельствами.

При этом 16 высокопоставленных генералов получили в совокупности 141 пожизненный срок. Среди них оказались бывший командующий Военно-воздушных сил Турции Акын Озтюрк, бригадный генерал Хакан Эврим и экс-глава одной из бригад жандармерии Али Осман Гюрджан. Следствие признало их одними из главных организаторов попытки военного переворота.

Haberturk отмечает, что еще 33 человека, проходивших по этому делу, были оправданы.